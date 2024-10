Qu’est-ce que la conception durable ?

L’intérêt croissant de la société pour l’atténuation des effets du changement climatique sur la Terre et son écologie a rendu les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de plus en plus importants pour les actionnaires et les parties prenantes de diverses organisations.

Pour les organisations, atteindre leurs objectifs ESG passe souvent par des initiatives visant à réduire les impacts négatifs de l’activité sur l’environnement et la société. L’intégration de la durabilité dans la phase de conception des produits, des services et des bâtiments peut améliorer l’efficacité énergétique, améliorer la qualité de vie des habitants et des membres de la communauté et réduire les déchets et la pollution, y compris les émissions de carbone.

La réduction des émissions de carbone et le respect d’autres critères ESG, comme la réalisation de zéro émission nette, aident également les organisations à s’aligner sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. La réalisation de ces objectifs permet d’améliorer les conditions de vie et de répondre aux besoins humains sans compromettre la planète.