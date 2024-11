Qu'est-ce que la certification LEED ?

La certification LEED a été développée par l’US Green Building Council (USGBC), une coalition de l’industrie de la construction écologique fondée en 1993, à une époque où les préoccupations environnementales devenaient de plus en plus centrales. L’objectif était de concevoir des bâtiments meilleurs, optimisés « en prenant en compte les personnes et la nature ».1

Cinq ans après sa création, l’USGBC a élaboré le premier système de notation LEED, qui a été utilisé pour évaluer 19 projets pilotes. En mars 2000, le système d’évaluation LEED a été officiellement lancé, avec un focus initial sur les nouvelles constructions. En 2004, 100 projets avaient obtenu la certification LEED.

Au fil des années, la certification LEED s’est étendue à divers secteurs, tels que la construction d’écoles, la conception intérieure et les bâtiments existants. En 2008, l’USGBC a lancé Green Business Certification Inc. (GBCI) pour assurer une supervision indépendante de la certification LEED.

Le GBCI attribue également des accréditations aux personnes compétentes en pratiques de construction durable. Les personnes qui démontrent une connaissance de base des pratiques de construction durable peuvent obtenir une certification en tant qu’associé vert LEED. Les experts des systèmes de notation LEED peuvent quant à eux obtenir une accréditation en tant que LEED AP (professionnels accrédités) avec spécialisation.

À ce jour, plus de 108 000 projets LEED ont été certifiés dans le monde, et plus de 203 000 personnes ont obtenu des accréditations LEED.2, 3