Qu'est-ce que l'analyse de la chaîne de valeur ?

Bien qu'elles soient souvent utilisées sans distinction, les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur sont des termes distincts, mais interconnectés.

Une chaîne d'approvisionnement est le réseau de fournisseurs qui contribuent à la fabrication d'un produit, des fournisseurs de matières premières aux organisations qui livrent le produit final aux consommateurs. C'est pourquoi elles sont essentielles aux activités de la chaîne de valeur d'une entreprise.

Des chaînes d’approvisionnement optimisées et performantes permettent aux chaînes de valeur de fonctionner efficacement, d’améliorer la satisfaction des clients et de créer une plus grande valeur des produits. Par exemple, une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement minimisera les coûts, les pertes et le temps dans le cycle de production. D’autre part, des chaînes de valeur efficaces qui maximisent la valeur et améliorent l’avantage concurrentiel d’une entreprise permettent aux chaînes d’approvisionnement de produire des produits optimaux qui répondent aux besoins et aux souhaits des clients.