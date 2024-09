Qu'est-ce que la neutralité carbone ?

L'énergie renouvelable correspond à une énergie produite à partir de sources naturelles et pouvant être régénérée plus rapidement que l'énergie consommée. On l'appelle souvent énergie propre, car la plupart des types d'énergie renouvelable, une fois en fonctionnement, ne produisent pas d'émissions de dioxyde de carbone. (La fabrication et l'installation de technologies d'énergie renouvelable produisent une empreinte carbone relativement faible.)3

Les formes d'énergie renouvelable comprennent l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique et la bioénergie. Comme pour l'efficacité énergétique, les organisations peuvent mettre en œuvre toute une série de stratégies lorsqu'elles s'engagent dans une transition entre des sources d'énergie fossiles vers des sources d'énergie renouvelables. Les options sur site comprennent l'installation de panneaux solaires, l'édification d'éoliennes et l'utilisation de systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques.

Le cas échéant, les organisations peuvent également acheter de l'électricité directement auprès de fournisseurs locaux d'énergie renouvelable. Aux États-Unis et en Europe, les organisations ont également la possibilité d'acheter des certificats représentant leur investissement dans l'énergie verte. (Les partisans de tels certificats affirment qu'ils contribuent à soutenir et à sensibiliser à la transition vers les énergies renouvelables. Les recherches indiquent toutefois que les certificats n'encouragent pas toujours le développement d'infrastructures liées aux énergies renouvelables, ce qui soulève des inquiétudes quant au greenwashing, c'est-à-dire à la diffusion d'informations trompeuses sur la durabilité des entreprises.)4