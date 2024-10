Qu’est-ce que la valorisation énergétique ?

L’incinération des déchets ménagers (« municipal solid waste » ou MSW) pour produire de l’électricité est la méthode la plus courante de valorisation énergétique des déchets. Au niveau mondial, environ 13 % des déchets ménagers sont utilisés comme matière première dans les installations de valorisation énergétique des déchets.1 Les déchets ménagers comprennent les déchets solides tels que les déchets alimentaires, les emballages de produits, les vêtements, les meubles et les tontes de gazon provenant de sources résidentielles, commerciales et d’État.

La valorisation énergétique peut être l’une des nombreuses solutions au problème croissant des déchets dans le monde, car elle permet de réduire le volume de déchets envoyés en décharge. Elle peut également produire moins d’émissions de gaz à effet de serre (GES) que les autres méthodes de gestion des déchets.

La valorisation énergétique est une alternative à la production d’énergie basée sur les combustibles fossiles, mais ce n’est pas une source d’énergie renouvelable, car ce n’est pas une ressource naturelle ou infinie comme le vent ou le soleil. La valorisation énergétique n’est pas non plus une source d’énergie totalement propre, car l’incinération des déchets et les processus de transport sont à l’origine d’émissions de carbone et d’autres particules en suspension dans l’air.