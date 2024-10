Qu’est-ce que le compostage ?

Le compostage est indispensable pour améliorer les systèmes agricoles et préserver la santé du sol. Le compost, lorsqu'il est ajouté au paillis ou au terreau, enrichi la fertilité du sol et diminue la nécessité d'utiliser des engrais commerciaux et chimiques. Grâce aux micro-organismes bénéfiques qu'il contient, le compost peut contribuer à réduire certaines maladies transmises par le sol en supprimant les agents pathogènes. Le compost, en tant qu'amendement du sol, fournit trois nutriments essentiels aux plantes : l'azote, le phosphore et le potassium, ainsi que des traces d'autres éléments importants comme le fer et le zinc.