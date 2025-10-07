Qu'est-ce que l'analyse de la chaîne de valeur ?

Bien qu'il existe de nombreux modèles et itinéraires différents pour réaliser une analyse de la chaîne de valeur, ces quatre étapes tendent à rester les mêmes :

Classer et maîtriser les activités de votre chaîne de valeur

Pour optimiser votre chaîne de valeur et bénéficier d'un avantage concurrentiel, vous devez acquérir une connaissance approfondie de toutes les activités pertinentes qui entrent dans la création de votre produit ou de votre service. Cela comprend à la fois les activités primaires et les activités de soutien. Si votre entreprise propose plusieurs produits ou services, répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez une vision claire des activités de chacun d'entre eux.

Définir les facteurs de valeur et de coût de chaque activité

Ensuite, identifiez les facteurs de valeur et de coût de chaque activité. Par exemple, déterminez en quoi chaque activité contribue à accroître la satisfaction du client à l'égard du produit ou du service. Puis, identifiez les coûts impliqués. Pour identifier la valeur de vos produits ou services, essayez de cerner la perception qu'en ont vos clients, par exemple en réalisant des enquêtes.

Comparer votre chaîne de valeur à celle de vos concurrents

Dans le jeu de la stratégie concurrentielle, il est essentiel de faire le point sur les performances de ses pairs. Bien qu'il soit peu probable que les chaînes de valeur des concurrents soient accessibles au public, vous pouvez vous en faire une idée grâce à l'analyse comparative. L'une des façons d'y parvenir consiste à comparer les processus, les modèles d'entreprise et les indicateurs de performance de la concurrence avec les vôtres.

Identifier vos possibilités d’acquérir un avantage concurrentiel



Une fois que vous avez identifié les activités de votre chaîne de valeur, leurs valeurs et leurs coûts, vous pouvez vous lancer dans des analyses afin de déterminer les meilleurs moyens d’obtenir un avantage concurrentiel. Pour rationaliser l’analyse de la chaîne de valeur, fixez un objectif principal, par exemple la réduction des coûts. Analysez ensuite chaque activité dans le but de réduire les coûts.