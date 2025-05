Qu’est-ce qu’une tour de contrôle de la chaîne d’approvisionnement ?

Les responsables de la chaîne d’approvisionnement sont soumis à une très forte pression pour fournir aux clients ce dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin, tout en optimisant les opérations d’approvisionnement et en atteignant les objectifs de réduction des coûts. En période de vulnérabilités et de perturbations imprévisibles, mais inévitables, cela est particulièrement difficile.

Une tour de contrôle plus intelligente doit fournir une visibilité de bout en bout sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, en particulier sur les événements externes imprévus. Elle doit utiliser des technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning, pour vous aider à éliminer les silos de données, à réduire ou à éliminer les processus manuels et à obtenir des informations exploitables en temps réel.

Une tour de contrôle plus intelligente permet la collaboration entre les équipes et les partenaires commerciaux et préserve les connaissances organisationnelles, afin d’améliorer et d’accélérer la prise de décision et les résultats. Cela vous permet ainsi de mieux prévoir les perturbations, d’améliorer votre résilience, de gérer les exceptions et de réagir aux événements non planifiés.