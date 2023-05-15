Les systèmes de gestion des transports présentent des avantages qui permettent à tous les types d’organisations de la chaîne d’approvisionnement de mieux collaborer et gérer leurs processus.



Réduction des coûts : en optimisant les itinéraires de transport et les destinations, les entreprises peuvent réduire les coûts et améliorer leur rentabilité. Les entreprises consacrent une grande partie du travail manuel à la gestion et à la mise à jour d’un ensemble complexe de tableurs. Le logiciel TMS permet de gérer cette complexité en centralisant ces informations dans un seul outil.



En conséquence, cela réduit les coûts de main-d’œuvre à long terme, libérant les employés pour qu’ils puissent se consacrer à des problèmes plus complexes. Certains expéditeurs demandent des livraisons LTL (« Less Than Truckload » ou « moins que la charge d’un camion complet »), où un même camion transportent des marchandises d’autres expéditeurs.



Il est également important de pouvoir suivre les expéditions. En automatisant la création et l’analyse des données internes et externes, les organisations de transport peuvent générer de nouvelles informations qui les aident à augmenter leur rentabilité et à améliorer leur efficacité, par exemple en accélérant la facturation et le déchargement des marchandises.



Meilleure collaboration : l’expédition sur la chaîne d’approvisionnement mondiale nécessite une collaboration rigoureuse au sein du réseau de transport, entre les expéditeurs, les courtiers de fret, les prestataires de services de fret et d’autres entités. En alignant l’ensemble sur un seul logiciel basé sur le cloud, de multiples organisations peuvent avoir une vision globale de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.



Prévisions plus précises : les expéditions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale nécessitent des projections précises (lien externe à ibm.com) pour planifier le chargement des expéditions, les enlèvements et le routage.1 Ce type de visibilité sur la chaîne d’approvisionnement permet aux organisations de planifier et d’optimiser leur efficacité pour elles-mêmes et pour leurs clients. En suivant les expéditions selon des délais différents, les organisations ont une meilleure vision globale de leurs activités.



Satisfaction accrue des clients : à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, il y a un transfert entre les fournisseurs de matières premières et les fabricants, les expéditeurs et les revendeurs, puis les détaillants et les clients. Leur satisfaction et celle de leurs clients dépendent de la ponctualité des livraisons ou des notifications de retards afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions. L’utilisation du TMS pour le suivi des mouvements et l’information de l’ensemble des participants en cas de retard (ou si quelque chose doit être livré avant la date et l’heure prévues) permet de satisfaire tout le monde.



Meilleure documentation : en automatisant le processus d’expédition des marchandises, un TMS améliore la documentation de plusieurs manières ; cela inclut l’uniformisation de tous les documents à des fins de conformité, la création d’une chaîne de traçabilité numérique, la mise à jour en temps réel des expéditions et la création automatique d’un enregistrement archivé des documents.



Appel d’offres automatisé : l’appel d’offres est le processus par lequel les expéditeurs peuvent solliciter plusieurs offres auprès des transporteurs pour tous leurs besoins d’expédition. Un TMS peut organiser toutes les informations dont les expéditeurs ont sur les transporteurs potentiels et les contacter automatiquement . (lien externe à ibm.com) sur la base des informations et des conditions requises, et accepter les offres, économiser sur les coûts et réduire les tâches manuelles inutiles.2



Mobilité : bien que de nombreuses organisations exécutent principalement leur TMS et gèrent leurs workflows sur des ordinateurs de bureau, disposer d’une application mobile est essentiel pour les entreprises agiles dans lesquelles les employés sont constamment en déplacement.