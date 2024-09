Qu’il s’agisse d’avions, de voitures, de camions, de bus ou de trains, votre société de transport ou votre organisation dépend d’actifs de transport complexes et hautement performants pour rester en mouvement (et faire avancer le monde). Pour assurer la sécurité de tous, vous avez besoin de moyens plus efficaces pour surveiller, gérer et maintenir vos processus de gestion et votre inventaire d’actifs, tout en contrôlant les coûts.

IBM Maximo est un système de gestion des actifs qui joue un rôle essentiel dans le processus de prise de décision pour les voyages et le transport. Prolongez les cycles de vie, anticipez les problèmes, augmentez la précision des diagnostics, menez à bien les initiatives de l’industrie du transport et répondez aux exigences réglementaires strictes du ministère des Transports (DOT) grâce à des offres pilotées par l’IdO et alimentées par l’IA pour la gestion des actifs d’entreprise (EAM) et la gestion de la performance des actifs (APM). Découvrez comment un responsable de la maintenance ferroviaire peut avoir une vue unique des ordres de travail critiques et prévenir les défaillances futures grâce à des tableaux de bord basés sur les rôles, alimentés de données en temps réel.