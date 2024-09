Heureusement, la ville avait déjà un contrat pour utiliser IBM Maximo Application Suite pour la gestion des actifs, avec des déploiements sur site très réussi dans plusieurs départements. La solution fournit une plateforme unique et intégrée avec un accès à des applications complètes de surveillance, de maintenance et de fiabilité adaptées aux différents départements. Ces départements peuvent utiliser une seule et même plateforme pour planifier et programmer la maintenance, suivre les ordres de travail et gérer les niveaux de stocks de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO).

Mais Saintil souhaitait tirer encore plus des capacités de la solution. Il souhaitait particulièrement l’utiliser comme un service géré dans le cloud : IBM héberge et gère la plateforme sur IBM® Cloud. Et il était très intéressé par ses fonctionnalités de maintenance prédictive basées sur IBM Watson Machine Learning.



La préparation a été la clé de la réussite du projet. L’équipe du DEAM a collaboré avec IBM Expert Labs pour élaborer un plan. La première étape a été d’expliquer la gestion des actifs d’entreprise aux employés et comment elle les aiderait à faire leur travail. Outre la formation à la gestion des actifs, M. Saintil et son équipe ont travaillé pour obtenir la certification Maximo.



Comme les précédentes implémentations IBM Maximo de la ville étaient exécutées uniquement sur site, l’équipe a dû mettre à jour le contrat avec IBM afin de pouvoir exécuter la solution sur IBM Cloud en tant que service géré. Il a fallu du temps pour peaufiner les détails avec la législature de la ville, mais les efforts ont été payants et le contrat a été approuvé en 2021.



Une fois le contrat mis à jour, l’équipe chargée du projet a pu entrer en scène. L'équipe d’IBM a fait appel à Aquitas Solutions, l’un de ses partenaires commerciaux, pour l’aider dans la mise en œuvre. « Aquitas a passé en revue le plan, le type d’informations relatives à nos actifs que nous devions recueillir, et la manière dont nous allions collecter ces informations et les saisir dans Maximo », explique M. Saintil. « Nous avons décidé de profiter de cette synergie et de recueillir en même temps les informations en rapport avec l’évaluation de l’état des équipements. »



Tout au long des phases de planification et de mise en œuvre, le service chargé de la réussite client chez IBM était en coulisses : il collaborait en permanence avec les équipes de DEAM et d’Aquitas, menait des examens mensuels et fournissait des informations et des commentaires au fur et à mesure.



La collecte des données a demandé du temps et des efforts. « Ce fut une tâche fastidieuse, nécessitant de nombreuses heures de travail », explique Tiffany Burden, directrice de l’administration au DEAM. « Mais une fois les informations rassemblées, nous avons pu collaborer avec Aquitas pour les déplacer dans le système. Et nous continuons aujourd’hui à le faire. Ce n’est pas un processus ponctuel, c’est un processus continu. La qualité du système dépend des informations que vous y insérez. C’est pourquoi nous disposons également d’une équipe qui vérifie l’exactitude des données. »



Le processus de chargement des informations dans Maximo a débuté mi-2022 et en mars 2023, le DEAM lançait son nouveau système de gestion des actifs.