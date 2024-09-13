Qu’est-ce que l’automatisation des tâches ?

De nombreuses formes d'automatisation des tâches existent déjà dans notre vie quotidienne. Par exemple, les passagers des avions peuvent imprimer leurs cartes d’embarquement via les bornes à l’aéroport, les acheteurs peuvent également scanner leurs courses aux bornes et les clients des restaurants peuvent commander et payer leurs repas à l'aide de bornes de commande automatiques.

Pour les entreprises en particulier, l'automatisation des tâches relève de l'automatisation des processus métier (BPA) et constitue la forme la plus élémentaire de BPA, automatisant les tâches individuelles au sein des processus métier ou des workflows. Les applications typiques incluent la prise de rendez-vous, la collecte de signatures numériques pour les contrats et l'envoi d'e-mails de bienvenue aux nouveaux employés, entre autres.

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de l'IA, l'intégration de l'automatisation par l'IA permet d'automatiser des tâches plus complexes, ce qui profite à toute une série de fonctions, du service client et du marketing aux opérations informatiques et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.