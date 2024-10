Qu’est-ce que l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement ?

La pandémie de COVID-19 n'a pas été une perturbation anticipée par la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, il est essentiel, dans la mesure du possible, de se préparer aux tendances émergentes :

1. Accent mis sur la durabilité : les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) attireront probablement davantage l'attention, les entreprises cherchant à se conformer aux nouvelles normes et réglementations en matière de rapports. Par ailleurs, les attentes des clients se concentrent de plus en plus sur la réduction des émissions de carbone et sur une plus grande transparence des informations disponibles pour le grand public.

La solution : les outils d'automatisation peuvent contribuer à automatiser les rapports ESG et à collecter rapidement les données, éliminant ainsi la nécessité de processus manuels.

2. Changement dans la main-d’œuvre : la main-d’œuvre vieillit, rendant plus difficile le recrutement d'employés qualifiés et expérimentés. De plus, les postes vacants ne sont pas toujours pourvus, et la rétention des talents devient un problème croissant.

La solution : l'automatisation est devenue l'une des solutions clés pour pallier ce problème, en utilisant des systèmes numériques comme l'automatisation des entrepôts pour combler ces lacunes.

3. Élan vers l'IA : la technologie de l'IA connaît une popularité croissante, en particulier dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et d'autres efforts de transformation opérationnelle. Dans le cadre de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, l'IA permet aux entreprises de prendre des décisions proactives basées sur l'analyse d'ensembles de données.

La solution : la technologie de l'IA contribue à la prévision de la demande, à l'optimisation des itinéraires, à la gestion des niveaux de stock, à la prise de décisions, et bien plus encore.