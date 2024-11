L’automatisation peut aider l’équipe de support d’une entreprise en fournissant une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et en utilisant la technologie pour gérer des interactions simples avec les clients et des tâches de support de routine qui seraient traditionnellement traitées par un agent physique. Les nouvelles technologies, telles que les chatbots, l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et les portails en libre-service, peuvent gérer les demandes entrantes, les acheminant rapidement vers les workflows les plus pertinents et améliorant l’expérience globale des clients.

Plus important encore, le service client automatisé doit être considéré comme un outil complémentaire aux agents physiques. Il doit leur permettre de travailler plus efficacement, en les aidant à résoudre les problèmes où le contact humain est primordial. Ces nouvelles technologies, comme l’IA générative, déchargent les agents physiques du service client. Grâce à elles, les agents humains ont plus de temps pour développer des relations avec les clients puisqu’ils sont libérés des tâches fastidieuses et répétitives.