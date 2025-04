Qu’est-ce que l’automatisation des centres de contact ?

L’automatisation des centres de contact désigne l’utilisation de technologies alimentées par l’IA pour automatiser les processus de service client courants et les tâches répétitives. En automatisant certains processus d’un centre de contact, les agents humains d’une organisation peuvent travailler plus efficacement et être disponibles pour les clients ayant des problèmes plus complexes à résoudre.

L’automatisation des tâches de routine effectuées par les humains permet d’accroître l’efficacité, de réduire les coûts et d’améliorer la précision du service client, avec à terme une incidence considérable sur l’expérience client (CX) globale. Parmi les cas d’utilisation potentiels de l’automatisation des centres de contact, citons les chatbots, les serveurs vocaux interactifs (SVI), l’automatisation robotisée des processus (RPA), les centres de contact en tant que service (CCaaS) et les bases de connaissances en ligne. Les nouvelles technologies, telles que l’analyse prédictive et les algorithmes de prévision, offrent un grand potentiel pour les organisations qui cherchent à répondre à la demande croissante des consommateurs et à la manière dont ces interactions client influencent la satisfaction globale des clients.

Les agents humains et les agents virtuels se complètent pour fournir un service client de haut niveau et sont essentiels pour une mise en œuvre fluide de l’automatisation des workflows et l’efficacité opérationnelle. Par ailleurs, l’implémentation de l’automatisation des centres de contact s’accompagne généralement d’un logiciel spécifique permettant de gérer le routage et le volume des appels.