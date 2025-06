Le traitement automatique du langage naturel (TAL) est un sous-domaine de l’intelligence artificielle et de l’informatique qui se concentre sur la tokenisation des données, soit l’analyse du langage humain par ses éléments constitutifs. En associant linguistique informatique, techniques statistiques de machine learning et modèles d’apprentissage profond, le TAL permet aux ordinateurs de traiter le langage humain sous forme de données textuelles ou vocales. La lemmatisation et l’étiquetage des parties du discours permettent une compréhension approfondie du langage, y compris du contexte, de l’intention du locuteur ou de l’auteur et du sentiment.

