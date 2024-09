Les algorithmes de segmentation d'instance adoptent généralement une approche du problème en deux étapes ou one-shot. Les modèles en deux étapes, comme les réseaux neuronaux convolutifs basés sur la région (R-CNN), effectuent une détection d'objets conventionnelle pour générer des cadres de délimitation pour chaque instance proposée, puis effectuent une segmentation et une classification plus affinées au sein de chaque cadre de délimitation. Les modèles ponctuels, comme YOLO (You Only Look Once), réalisent une segmentation d'instance en temps réel en effectuant simultanément la détection, la classification et la segmentation des objets.

Les approches one-shot sont plus rapides (mais un peu moins précises), tandis que les approches en deux étapes offrent une plus grande précision (mais sont moins rapides).