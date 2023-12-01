Qu’elles soient utilisées dans les opérations courantes de l’infrastructure informatique, les interactions avec les clients ou l’analyse des risques de back-office, la souscription et le traitement des réclamations, l’IA traditionnelle et l’IA générative sont essentielles aux initiatives de modernisation et de transformation numérique.



Modernisation de base avec l’IA

La plupart des grandes compagnies d’assurance ont déterminé que leur stratégie à moyen et long terme consistait à migrer la plus grande partie possible de leur portefeuille d’applications vers le cloud.

Lorsque l’utilisation du cloud est associée à l’IA générative et aux capacités d’IA traditionnelle, ces technologies peuvent avoir un impact considérable sur les entreprises. L’utilisation initiale de l’IA générative est souvent destinée à rendre DevOps plus productifs. AIOps intègre plusieurs outils d’exploitation informatique distincts dans une plateforme d’opération informatique unique, intelligente et automatisée. Cela permet aux équipes chargées des opérations informatiques et des DevOps de réagir plus rapidement (voire de manière proactive) aux ralentissements et aux pannes, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité des opérations.

Une approche multicloud hybride combinée à des fonctionnalités de sécurité et de contrôle de conformité de premier ordre (telles que les contrôles qu’IBM Cloud permet pour les secteurs réglementés) offre une proposition de valeur convaincante aux grands assureurs dans toutes les zones géographiques. Plusieurs entreprises de premier plan dans toutes les zones géographiques travaillent avec IBM sur leur parcours de modernisation de base.

Transformation numérique avec l’IA

Les compagnies d’assurance réduisent leurs coûts et offrent une meilleure expérience client en utilisant l’automatisation, en numérisant l’entreprise et en encourageant les clients à utiliser des canaux en libre-service. Avec l’avènement de l’IA, les entreprises mettent désormais en œuvre l’automatisation cognitive des processus qui offre des options pour l’auto-service client et agent et aide à automatiser de nombreuses autres fonctions, telles que le centre d’assistance et les capacités RH des employés.

L’introduction des capacités de ChatGPT a suscité un vif intérêt pour les modèles de fondation d’IA générative. Les modèles de fondation sont pré-entraînés sur des jeux de données non étiquetés et tirent parti de l’apprentissage autosupervisé à l’aide de réseaux de neurones. Les modèles de fondation deviennent un ingrédient essentiel des nouveaux workflows basés sur l’IA, et les produits IBM Watson utilisent des modèles de fondation depuis 2020. La bibliothèque de modèles de fondation watsonx.ai d’IBM contient à la fois des modèles de fondation créés par IBM ainsi que plusieurs grands modèles de langage (LLM) open source de Hugging Face.

L’ apprentissage supervisé utilisé pour entraîner l’IA demande beaucoup d’efforts humains. Il est difficile, nécessite un étiquetage intensif et prend des mois d’efforts. D’un autre côté, l’apprentissage auto-supervisé est alimenté par ordinateur, nécessite peu d’étiquetage et est rapide, automatisé et efficace. L’expérience d’IBM en matière de modèles de fondation indique qu’il y a entre 10 et 100 fois moins d’exigences en matière d’étiquetage et une diminution par 6 du temps d’apprentissage (par rapport à l’utilisation des méthodes d’entraînement traditionnelles de l’IA).

Pour réaliser une transformation numérique avec l’IA, les compagnies d’assurance doivent avoir une bonne compréhension des données structurées et des données non structurées, les organiser, les gérer de manière sécurisée (en respectant les réglementations des secteurs) et permettre un accès instantané aux « bonnes » données. Cette capacité est essentielle pour offrir une expérience client de qualité, attirer de nouveaux clients, fidéliser les clients existants et obtenir des informations approfondies qui peuvent conduire à de nouveaux produits innovants. Elle permet également d’améliorer les décisions de souscription, de réduire la fraude et de contrôler les coûts. Les plus grands assureurs de toutes les régions du monde mettent en œuvre les architectures de données et les logiciels d’automatisation d’IBM dans le cloud.

Les capacités d’IA générative qui permettent la transformation numérique d’aujourd’hui peuvent être classées dans cinq domaines :

Synthèse : transformez le texte de documents volumineux, les conversations vocales et les enregistrements avec du contenu spécifique à un domaine en aperçus personnalisés qui capturent les points clés (tels que les contrats d’assurance, les documents relatifs aux polices et à la couverture, et les réponses aux questions fréquentes des clients). Classification : lisez et classez les entrées écrites sans aucun exemple (comme la classification des demandes de sinistre, le tri des plaintes des clients, l’analyse du sentiment des clients, la classification des risques lors de la souscription d’assurance et l’analyse de la segmentation des clients pour le développement de produits d’assurance). Génération : générer du contenu textuel à des fins spécifiques (par exemple, des campagnes marketing axées sur des produits d’assurance spécifiques, des articles de blog et des articles sur divers sujets liés à l’assurance, une aide à la rédaction d’e-mails personnalisés pour les clients et la génération de code à utiliser par les systèmes de technologie des assurances). Extraction : analyser et extraire des informations essentielles à partir de textes non structurés (par exemple, extraire des informations à partir de rapports d’agents d’assurance, extraire des diagnostics médicaux à partir de rapports de médecins ou de cliniques pour les utiliser dans le cadre de la souscription d’assurance et de l’évaluation des risques). Réponse aux questions : créez une fonctionnalité de réponse aux questions basée sur des données spécifiques (par exemple, une politique de développement et des ressources de questions-réponses spécifiques à la couverture pour les agents du service client).

Alors que les compagnies d’assurance commencent à utiliser l’IA générative pour la transformation numérique de leurs processus métier, il existe de nombreuses possibilités pour déverrouiller de la valeur.

Le travail d’IBM avec ses clients montre des gains de productivité importants lors de l’utilisation de l’IA générative, y compris l’amélioration des processus RH pour rationaliser des tâches telles que l’acquisition de talents et la gestion de la performance des employés. En rendant les agents d’assistance client plus productifs en leur permettant de se concentrer sur des interactions à plus forte valeur ajoutée avec les clients (tandis que les assistants virtuels des canaux numériques utilisant l’IA générative gèrent les demandes plus simples). Et en économisant du temps et des efforts dans la modernisation du code héritage en utilisant l’IA générative pour aider à la refonte et à la conversion du code.