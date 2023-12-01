Les assureurs s’efforcent de gérer leur rentabilité tout en essayant de développer leurs activités et de fidéliser leurs clients. Elles doivent se conformer à une réglementation de plus en plus contraignante et sont en concurrence avec un large éventail de sociétés de services financiers qui proposent des produits d’investissement susceptibles d’offrir de meilleurs rendements que les produits traditionnels d’assurance vie et de rente. Bien que les taux d’intérêt aient augmenté à un rythme sans précédent au cours de l’année écoulée, alors que les banques centrales tentent de maîtriser l’inflation, une partie importante des réserves des assureurs est dédiée à des investissements à faible rendement, et les rendements des investissements ne s’amélioreront pas avant plusieurs années (en raison de la rotation des portefeuilles).
Les grandes compagnies d’assurance bien établies ont la réputation d’être très prudentes dans leur prise de décisions, et elles ont été lentes à adopter les nouvelles technologies. Elles préfèrent être des adeptes rapides que des dirigeants, même lorsqu’on leur présente une analyse de rentabilité convaincante. Cette peur de l’inconnu peut entraîner des résultats qui ont un impact négatif sur le service client et entraîne des pertes.
Le travail d’IBM auprès des clients de l’assurance, ainsi que les études menées par l’IBM Institute of Business Value (IBV), montrent que les décisions de gestion des assureurs sont fondées sur l’orchestration numérique, la productivité de base et le besoin d’une infrastructure flexible. Pour s’aligner sur les principaux impératifs et transformer leurs entreprises, les assureurs doivent proposer des offres numériques à leurs clients, devenir plus efficaces, utiliser les données de manière plus intelligente, adresser les préoccupations en matière de cybersécurité et disposer d’une offre résiliente et stable.
Pour atteindre ces objectifs, la plupart des compagnies d’assurance se sont concentrées sur la transformation numérique, ainsi que sur la modernisation du cœur de l’informatique permise par une infrastructure et des plateformes de cloud hybride et multi-cloud. Cette approche peut accélérer la mise sur le marché en fournissant des capacités pour le développement de produits et de services innovants afin de contribuer à la croissance de l’entreprise, et elle peut également améliorer l’expérience client.
Qu’elles soient utilisées dans les opérations courantes de l’infrastructure informatique, les interactions avec les clients ou l’analyse des risques de back-office, la souscription et le traitement des réclamations, l’IA traditionnelle et l’IA générative sont essentielles aux initiatives de modernisation et de transformation numérique.
La plupart des grandes compagnies d’assurance ont déterminé que leur stratégie à moyen et long terme consistait à migrer la plus grande partie possible de leur portefeuille d’applications vers le cloud.
Lorsque l’utilisation du cloud est associée à l’IA générative et aux capacités d’IA traditionnelle, ces technologies peuvent avoir un impact considérable sur les entreprises. L’utilisation initiale de l’IA générative est souvent destinée à rendre DevOps plus productifs. AIOps intègre plusieurs outils d’exploitation informatique distincts dans une plateforme d’opération informatique unique, intelligente et automatisée. Cela permet aux équipes chargées des opérations informatiques et des DevOps de réagir plus rapidement (voire de manière proactive) aux ralentissements et aux pannes, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité des opérations.
Une approche multicloud hybride combinée à des fonctionnalités de sécurité et de contrôle de conformité de premier ordre (telles que les contrôles qu’IBM Cloud permet pour les secteurs réglementés) offre une proposition de valeur convaincante aux grands assureurs dans toutes les zones géographiques. Plusieurs entreprises de premier plan dans toutes les zones géographiques travaillent avec IBM sur leur parcours de modernisation de base.
Les compagnies d’assurance réduisent leurs coûts et offrent une meilleure expérience client en utilisant l’automatisation, en numérisant l’entreprise et en encourageant les clients à utiliser des canaux en libre-service. Avec l’avènement de l’IA, les entreprises mettent désormais en œuvre l’automatisation cognitive des processus qui offre des options pour l’auto-service client et agent et aide à automatiser de nombreuses autres fonctions, telles que le centre d’assistance et les capacités RH des employés.
L’introduction des capacités de ChatGPT a suscité un vif intérêt pour les modèles de fondation d’IA générative. Les modèles de fondation sont pré-entraînés sur des jeux de données non étiquetés et tirent parti de l’apprentissage autosupervisé à l’aide de réseaux de neurones. Les modèles de fondation deviennent un ingrédient essentiel des nouveaux workflows basés sur l’IA, et les produits IBM Watson utilisent des modèles de fondation depuis 2020. La bibliothèque de modèles de fondation watsonx.ai d’IBM contient à la fois des modèles de fondation créés par IBM ainsi que plusieurs grands modèles de langage (LLM) open source de Hugging Face.
L’ apprentissage supervisé utilisé pour entraîner l’IA demande beaucoup d’efforts humains. Il est difficile, nécessite un étiquetage intensif et prend des mois d’efforts. D’un autre côté, l’apprentissage auto-supervisé est alimenté par ordinateur, nécessite peu d’étiquetage et est rapide, automatisé et efficace. L’expérience d’IBM en matière de modèles de fondation indique qu’il y a entre 10 et 100 fois moins d’exigences en matière d’étiquetage et une diminution par 6 du temps d’apprentissage (par rapport à l’utilisation des méthodes d’entraînement traditionnelles de l’IA).
Pour réaliser une transformation numérique avec l’IA, les compagnies d’assurance doivent avoir une bonne compréhension des données structurées et des données non structurées, les organiser, les gérer de manière sécurisée (en respectant les réglementations des secteurs) et permettre un accès instantané aux « bonnes » données. Cette capacité est essentielle pour offrir une expérience client de qualité, attirer de nouveaux clients, fidéliser les clients existants et obtenir des informations approfondies qui peuvent conduire à de nouveaux produits innovants. Elle permet également d’améliorer les décisions de souscription, de réduire la fraude et de contrôler les coûts. Les plus grands assureurs de toutes les régions du monde mettent en œuvre les architectures de données et les logiciels d’automatisation d’IBM dans le cloud.
Les capacités d’IA générative qui permettent la transformation numérique d’aujourd’hui peuvent être classées dans cinq domaines :
Alors que les compagnies d’assurance commencent à utiliser l’IA générative pour la transformation numérique de leurs processus métier, il existe de nombreuses possibilités pour déverrouiller de la valeur.
Le travail d’IBM avec ses clients montre des gains de productivité importants lors de l’utilisation de l’IA générative, y compris l’amélioration des processus RH pour rationaliser des tâches telles que l’acquisition de talents et la gestion de la performance des employés. En rendant les agents d’assistance client plus productifs en leur permettant de se concentrer sur des interactions à plus forte valeur ajoutée avec les clients (tandis que les assistants virtuels des canaux numériques utilisant l’IA générative gèrent les demandes plus simples). Et en économisant du temps et des efforts dans la modernisation du code héritage en utilisant l’IA générative pour aider à la refonte et à la conversion du code.
