Qu'est-ce que la gestion des connaissances ?

Lorsque les connaissances ne sont pas facilement accessibles, cela peut représenter un coût important : les équipes passent un temps précieux à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

Un système de gestion des connaissances permet de tirer parti du savoir collectif de l’entreprise, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle. Ces systèmes s’appuient généralement sur une base de connaissances centralisée. Cela facilite le stockage et l’accès rapide à l’information, ce qui est un élément souvent déterminant pour la réussite d’une stratégie de gestion des connaissances.

Les entreprises disposant d'une stratégie de gestion des connaissances obtiennent des résultats commerciaux plus rapidement, car l'apprentissage organisationnel et la collaboration entre les membres de l'équipe accélèrent la prise de décision au sein de l'entreprise. Il rationalise également des processus plus organisationnels, tels que la formation et l’intégration, ce qui se traduit par des rapports faisant état d’une plus grande satisfaction et d’une meilleure fidélisation des employés.