Avec la plateforme LegalMation, les juristes peuvent utiliser une simple fonctionnalité de glisser-déplacer pour rédiger les documents de réponse de la phase initiale en seulement deux minutes ou moins. Cela représente une accélération incroyable du process standard qui nécessite généralement au moins une journée entière de travail de la part d'un associé.

Le transfert de la charge de travail vers l'application LegalMation réduit également de manière significative les coûts de création de cette documentation ; les estimations indiquent que les utilisateurs réduisent leurs coûts d'environ 80 %. « La précision et la cohérence des ébauches ont également tendance à être meilleures avec notre système », note M. Suh.

L'automatisation de l'un des aspects les plus fastidieux et chronophages des litiges présente un énorme potentiel de transformation pour les cabinets d'avocats et les équipes juridiques internes. En libérant du temps et des ressources pour des services de niveau supérieur, les cabinets d’avocats offrent manifestement une plus grande valeur à leurs clients, améliorant ainsi leur position concurrentielle sur le marché.

Et à une époque où il est plus que jamais essentiel d'employer les talents juridiques les plus brillants, les entreprises ont tout à gagner à réduire la charge de travail de tâches répétitives et à permettre à leurs collaborateurs de se concentrer sur des activités plus stratégiques. « Lorsque la direction implémente de tels outils, les associés ne veulent pas aller dans un autre cabinet qui leur demande de se concentrer principalement sur des tâches répétitives », explique M. Suh. « Ce que nous proposons va vraiment plus loin dans la transformation du modèle d'entreprise des cabinets d'avocats. »

LegalMation attribue à la marque Watson le mérite d'avoir contribué à l'adoption généralisée de sa plateforme d'IA révolutionnaire. « La reconnaissance du nom joue un rôle important, en particulier dans un secteur qui n'est pas très technique », explique M. Lee. « Mais les avocats connaissent certainement Watson et cela réduit vraiment la barrière d'acceptation que l'on peut rencontrer avec l'IA. »

Grâce à des outils intuitifs et faciles d'emploi, les offres de Watson Discovery ont permis à l'entreprise de commercialiser sa solution rapidement et de façon fluide. Sans codage ni compétences spécialisées en science des données, les PME de LegalMation effectuaient des tâches hautement techniques. Guidée par la fonctionnalité à code couleurs et l'interface simple de Watson Knowledge Studio, l'équipe a rapidement et facilement développé sa plateforme innovante.

L'écosystème IBM Watson et son appartenance au programme de réussite client With Watson ont également joué un rôle déterminant pour la croissance de l'entreprise en offrant des ressources pour un support spécialisé et des opportunités marketing clés. « Le partenariat With Watson est très précieux pour LegalMation, et nous voyons un grand potentiel dans la poursuite de notre croissance ensemble », déclare M. Lee.