De nombreuses organisations reçoivent des milliers de demandes de service par jour, ce qui est déjà assez difficile à gérer. Mais si l’on ajoute à cela une pandémie mondiale, il devient encore plus difficile de jongler avec les demandes de base des centres d’appels. C’est ce qu’a vécu le greffier de la Cour supérieure du comté de Maricopa.

Basé à Phoenix, en Arizona, le bureau du greffier fournit des services financiers et de gestion des dossiers au système judiciaire du comté, à la communauté juridique et au public. Les citoyens du comté de Maricopa, une communauté de 27 villes et de près de 4,6 millions de personnes, nous adressent des demandes urgentes, des demandes de licence de mariage, l’accès aux dossiers judiciaires et des demandes de renouvellement de passeport. Il est essentiel que les employés du comté puissent fournir aux citoyens un accès équitable et opportun à ces services et que ces demandes ne soient pas bloquées, même si les employés ne sont pas physiquement présents au bureau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pourtant, le traitement d’un tel volume de demandes a obligé le personnel à s’arrêter sur des tâches quotidiennes complexes pour passer le plus clair de son temps à répondre aux appels, à répondre à des questions de routine et à transférer les clients vers différents services. Les délais de traitement augmentaient parallèlement à la frustration des clients et des employés. L’objectif était de centraliser l’expérience utilisateur en appliquant les nouvelles technologies afin d’offrir aux clients une meilleure expérience. Aaron Judy, directeur de l’innovation et de l’IA au bureau du greffier, s’est chargé de la modernisation du bureau.