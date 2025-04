Problèmes de confidentialité à l’ère de l’IA

C’est l’une des dures réalités de l’innovation : plus la technologie progresse, plus les risques liés à son utilisation augmentent.

Par exemple, les outils qui optimisent la collecte et l’analyse des données augmentent également la probabilité que les données personnelles et les informations sensibles apparaissent là où elles n’ont pas leur place.

Ce risque d’atteinte à la confidentialité est prépondérant à l’ère de l’intelligence artificielle, car des informations sensibles sont collectées et utilisées pour créer et affiner les systèmes d’IA et de machine learning. De plus, l’empressement des décideurs politiques à réglementer l’utilisation de l’IA pour répondre aux préoccupations liées à la protection de la vie privée crée de nouveaux défis en matière de conformité pour les entreprises qui utilisent les technologies d’IA dans leur prise de décision.

Malgré les préoccupations en matière de confidentialité et de conformité, les entreprises continuent de déployer des modèles d’IA pour stimuler leur productivité et créer de la valeur. Découvrons ensemble les risques et les mesures en matière de confidentialité de l’IA qui affectent aujourd’hui la société et le commerce.