Bien que chaque stratégie de protection des données soit unique (et doive être adaptée aux besoins spécifiques de votre organisation), certaines solutions clés doivent être incluses.

Voici quelques-uns de ces composants essentiels :

Gestion du cycle de vie des données

La gestion du cycle de vie des données (DLM) est une approche qui permet de gérer les données d'une organisation tout au long de leur cycle de vie, de la saisie à la destruction des données. Elle segmente les données en différentes phases en fonction de différents critères et les fait passer par ces étapes au fur et à mesure que des tâches ou des exigences spécifiques sont remplies. Les phases de la DLM comprennent la création de données, leur stockage, leur partage et utilisation, leur archivage, puis leur suppression.

Un bon processus de DLM peut aider à organiser et structurer les données critiques, notamment lorsque les entreprises s'appuient sur différents types de stockage. Cela permet également de réduire les vulnérabilités, de garantir que les données sont gérées efficacement, en conformité avec les réglementations, et ne sont pas exposées à un risque d'abus ou de perte.

Contrôles de gestion de l’accès aux données

Les contrôles d’accès permettent de prévenir tout accès, utilisation ou transfert non autorisé de données sensibles, en veillant à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder à certains types de données. Ces contrôles empêchent les cybercriminels d'accéder aux données, tout en permettant aux employés d'accomplir leurs tâches avec les autorisations exactes dont ils ont besoin, et rien de plus.

Les organisations peuvent utiliser des contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC), l'authentification multifacteur (MFA) ou procéder à des révisions régulières des autorisations des utilisateurs.

Les initiatives de gestion des identités et des accès (IAM) sont particulièrement utiles pour rationaliser les contrôles d’accès et protéger les actifs sans perturber les processus métier légitimes. Ces initiatives attribuent à chaque utilisateur une identité numérique distincte, avec des autorisations adaptées à son rôle, aux exigences de conformité et à d'autres facteurs.

Chiffrement des données

Le chiffrement des données consiste à convertir les données de leur format original lisible (texte en clair) en une version codée (texte chiffré) à l'aide d'algorithmes de chiffrement. Ce processus garantit que, même si des personnes non autorisées parviennent à accéder aux données chiffrées, elles ne pourront ni les comprendre ni les utiliser sans la clé de déchiffrement.

Le chiffrement est essentiel à la sécurité des données. Il permet de protéger les informations sensibles contre tout accès non autorisé, à la fois lorsqu'elles sont transmises sur les réseaux (en transit) et lorsqu'elles sont stockées sur des appareils ou serveurs (au repos). En général, les utilisateurs autorisés procèdent au déchiffrement uniquement lorsque cela est nécessaire, afin de garantir que les données sensibles restent presque toujours sécurisées et illisibles.

Gestion des risques liés aux données

Pour protéger leurs données, les organisations doivent d'abord identifier les risques auxquels elles sont exposées. La gestion des risques liés aux données implique de mener un audit complet et une évaluation des risques pour comprendre les types de données détenues, leur emplacement de stockage et qui y a accès.

Les entreprises utilisent ensuite cette évaluation pour identifier les menaces et les vulnérabilités, puis mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques. Ces stratégies permettent de combler les lacunes en matière de sécurité et de renforcer la posture globale d'une organisation en matière de protection des données et de cybersécurité. Parmi ces stratégies figurent l'ajout de mesures de sécurité supplémentaires, la mise à jour des politiques de protection des données, la formation des employés et l'investissement dans de nouvelles technologies.

De plus, des évaluations continues des risques permettent aux organisations de détecter rapidement les nouveaux risques émergents, leur donnant ainsi la possibilité d'ajuster leurs mesures de sécurité en conséquence.

Sauvegarde et récupération des données

La sauvegarde des données et la reprise après sinistre consistent à créer ou à mettre à jour régulièrement des copies de fichiers, à les stocker dans un ou plusieurs emplacements distants, et à utiliser ces copies pour poursuivre ou reprendre les opérations en cas de perte de données causée par des dommages aux fichiers, une corruption des données, une cyberattaque ou une catastrophe naturelle.

Les sous-processus de sauvegarde et de reprise après sinistre sont parfois confondus, ou encore considérés comme une seule et même opération. Cependant, la sauvegarde concerne la création de copies des fichiers, tandis que la reprise après sinistre désigne le plan et le processus permettant d'utiliser ces copies pour rétablir rapidement l'accès aux applications, aux données et aux ressources informatiques après une panne. Ce plan peut inclure le passage temporaire à un ensemble redondant de serveurs et de systèmes de stockage jusqu'à ce que le centre de données principal soit à nouveau fonctionnel.

La reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) est une approche externalisée de la reprise après sinistre, où un prestataire tiers héberge et gère l'infrastructure nécessaire à la reprise après sinistre. Certaines offres DRaaS peuvent inclure des outils pour gérer les processus de reprise après sinistre ou permettre aux organisations de déléguer cette gestion à un prestataire externe.

Gestion du stockage des données

Chaque fois qu'une organisation déplace ses données, il est essentiel de disposer d'une sécurité robuste. Sans cela, elle s'expose à des pertes de données, des cybermenaces ou des violations de données potentielles.

La gestion du stockage des données simplifie ce processus en réduisant les vulnérabilités, notamment pour les infrastructures hybrides et cloud. Elle supervise toutes les tâches liées au transfert sécurisé des données de production vers des entrepôts de données, qu'ils soient sur site ou hébergés dans des environnements cloud externes. Ces entrepôts peuvent être conçus pour un accès fréquent et performant ou servir de stockage d'archives pour une récupération plus rare.

Réponse aux incidents

La réponse aux incidents (IR) désigne les processus et technologies qu'une organisation utilise pour détecter et répondre aux cybermenaces, violations de sécurité et cyberattaques. L'objectif est de prévenir les cyberattaques avant qu'elles ne surviennent, tout en réduisant les coûts et les perturbations des activités en cas d'attaque.

L'intégration de la réponse aux incidents dans une stratégie de protection des données plus globale permet aux organisations d'adopter une approche proactive de la cybersécurité et de renforcer leur capacité à combattre les cybercriminels.

Selon le rapport 2023 sur le coût d’une violation de données, les organisations ayant mis en place des contre-mesures de IR efficaces ont vu leurs coûts liés aux violations de données diminuer de 1,49 million USD par rapport à celles ayant peu ou pas de contre-mesures, et elles ont résolu les incidents 54 jours plus rapidement.

Politiques et procédures de protection des données

Les politiques de protection des données aident les organisations à définir leur approche en matière de sécurité et de confidentialité des données. Ces politiques peuvent couvrir divers sujets, notamment la classification des données, les contrôles d'accès, les normes de chiffrement, la conservation et l'élimination des données, les protocoles de réponse aux incidents, ainsi que des contrôles techniques tels que les pare-feu, les systèmes de détection d'intrusion, et les logiciels antivirus et de prévention de la perte de données (DLP).

L'un des principaux avantages de ces politiques est qu'elles établissent des normes claires. Les employés comprennent leurs responsabilités en matière de protection des informations sensibles et reçoivent souvent une formation sur les politiques de sécurité des données, couvrant des sujets comme l'identification des tentatives de hameçonnage, le traitement sécurisé des informations sensibles et le signalement rapide des incidents de sécurité.

De plus, les politiques de protection des données peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle en proposant des processus clairs pour les activités liées aux données, telles que les demandes d'accès, l'approvisionnement des utilisateurs, le signalement des incidents et la réalisation d'audits de sécurité.

Normes et conformité réglementaire

Les gouvernements et autres autorités reconnaissent de plus en plus l'importance de la protection des données et ont établi des normes et des lois en matière de protection des données que les entreprises doivent respecter pour pouvoir traiter avec leurs clients.

Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des amendes sévères, y compris des frais juridiques. Cependant, une stratégie solide de protection des données permet de garantir une conformité continue en définissant des politiques et procédures internes rigoureuses.

La réglementation la plus notable est le règlement général sur la protection des données (RGPD), adopté par l'Union européenne (UE) pour protéger les données personnelles des individus. Le RGPD se concentre sur les informations personnelles identifiables et impose des exigences strictes de conformité aux fournisseurs de données. Il exige la transparence des pratiques de collecte des données et impose des amendes substantielles en cas de non-conformité, pouvant atteindre jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une organisation ou 20 millions d'euros.

Une autre loi importante sur la confidentialité des données est le California Consumer Privacy Act (CCPA), qui, à l'instar du RGPD, met l'accent sur la transparence et permet aux individus de contrôler leurs informations personnelles. En vertu du CCPA, les résidents de Californie peuvent demander des informations sur leurs données, se retirer des ventes de données et demander la suppression de celles-ci.

De plus, la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) impose des normes de sécurité et de conformité aux « entités couvertes », telles que les prestataires de soins de santé, pour la gestion des informations de santé personnelles (PHI) des patients.

