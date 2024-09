De nombreuses entreprises ne sont pas en mesure de se défendre contre les cybermenaces contemporaines, car elles ne disposent pas des compétences des professionnels de la sécurité expérimentés pour gérer les menaces sophistiquées et avancées. Quelques exemples de défis courants :

Réduction adéquate du temps moyen de résolution (MTTR)

Surcharge d’alertes

Enquêtes chronophages

Baisse de la vigilance des analystes

IBM QRadar MDR comprend une automatisation alimentée par l’IA et par le machine learning, couplée à une analyse humaine, pour accélérer la réponse aux menaces et fournir une détection des menaces 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il offre une transparence et une collaboration opérationnelles, garantissant que les menaces sont confinées et corrigées dès qu’elles sont détectées. Tous ces avantages réduisent les risques pour l’activité tout en réduisant les dommages et les interruptions de service.

QRadar MDR est géré et fourni par les services de sécurité gérés (MSS) d'IBM, un réseau mondial de spécialistes de la sécurité dignes de confiance.