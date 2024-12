IBM Z Backup Resiliency automatise l’analyse, la sauvegarde et la restauration des données d’application par lots afin d’assurer la résilience opérationnelle et de réduire les risques métier. Il fournit un inventaire de l’utilisation des données et des sauvegardes et dispose de fonctionnalités d’automatisation pour récupérer rapidement des données par lots pour des événements opérationnels ou de reprise après sinistre. Il peut également générer des rapports qui détaillent l’utilisation et les relations entre les applications et les données par lots.