La console Dynamic Workload est une interface utilisateur web moderne et personnalisable qui permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les charges de travail et les ressources via un point de contrôle unique sur différentes plateformes et systèmes. Les fonctionnalités de transfert de fichiers gérés vous permettent de déplacer facilement des fichiers entre les agents IBM Z Workload Scheduler. Le Workload Designer intégré offre une interface utilisateur de modélisation qui fournit un point d'accès unifié pour concevoir chaque objet de planification avec une aide contextuelle et des vues graphiques améliorées.