IBM Z System Automation fournit une solution basée sur des politiques, auto-guérison et haute disponibilité pour optimiser l'efficacité et la disponibilité des systèmes et applications critiques. Cette solution est conçue pour réduire les tâches administratives et opérationnelles, les efforts de personnalisation et de programmation, ainsi que le temps et les coûts de mise en œuvre de l'automatisation associés à l'automatisation de Parallel Sysplex® et à l'automatisation basée sur les politiques.