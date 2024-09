Réduction pouvant atteindre 50 % du temps de retour aux spécifications des contrats de niveaux de service avant arrêt, traitement deux fois plus rapide du backlog transactionnel et traitement deux fois et demie plus rapide du backlog de traitement par lots, sans augmentation des coûts de licence ou de la consommation MSU.

IBM System Recovery Boost améliore l’arrêt et l’IPL grâce à une accélération temporaire pour la reprise système et sysplex spécifique et les événements de capture de diagnostic dans z/OS.