L'accélérateur IBM Spyre est fourni via un accélérateur IA de 75 W Gen 5x PCIe avec 128 Go de mémoire LPDDR5.8 Conçu pour gérer des cas d'utilisation IA plus ambitieux et plus complexes, notamment l'IA générative et les LLM multimodaux, il dispose de 32 (+2) cœurs, chacun avec un espace de travail de 2 Mo et un taux d'utilisation des cœurs supérieur à 55 %. Évolutif par carte et par tiroir, les clients peuvent profiter de cette solution efficace pour les défis nouvelle génération liés à l’IA.