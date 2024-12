Durabilité

Plus de 80 % des chefs d’entreprise affirment que les investissements dans le développement durable amélioreront les résultats opérationnels au cours des cinq prochaines années². Mais si pour 86 % des entreprises il existe une stratégie de développement durable, elles ne sont que 35 % à avoir pris des mesures dans le cadre de cette stratégie³.

La consolidation de workloads Linux sur 5 systèmes IBM z16, comparée à leur exécution sur des serveurs x86 dans des conditions similaires, peut permettre de réduire la consommation d’énergie de 75 %, l’espace de 50 % et l’empreinte CO2e de plus de 850 tonnes par an.⁴