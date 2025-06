Dans cette vidéo, découvrez comment les améliorations apportées aux tableaux de bord de l’interface utilisateur et à l’API de la Hardware Management Console (HMC) IBM z16 vous permettent de surveiller et de suivre les performances environnementales du système, notamment la consommation énergétique au niveau de la partition. Le suivi et le reporting de ces données aident votre entreprise à justifier ses progrès en matière de neutralité carbone, de conformité aux exigences réglementaires et plus encore.