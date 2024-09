Lorsque SEAL Systems a découvert les fonctionnalités de sécurité d’IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC en utilisant IBM LinuxONE et l’infrastructure Virtual Private Cloud (VPC) d’IBM Cloud, la société a décidé d’évaluer l’exécution de son application sous Linux sur le mainframe IBM Z. Auparavant, l’entreprise n’avait déployé sa solution que sur des serveurs x86.

« C’était très intéressant de redécouvrir la plateforme mainframe pour lancer notre nouveau service cloud de pointe avec IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC », se souvient Jan Bjerre Aagesen. « Il a été très facile d’adapter notre architecture de microservices conteneurisés pour qu’elle s’exécute dans IBM Cloud sur IBM Cloud LinuxONE Virtual Server, et nous bénéficions désormais des fonctionnalités de sécurité avancées d’IBM Z et d’IBM LinuxONE. »

Grâce à IBM Hyper Protect, les clients de SEAL Systems bénéficient de fonctionnalités de sécurité avancées, avec des capacités de confidential computing basées sur les bonnes pratiques établies par IBM en matière de développement de solutions cloud hautement sécurisées pour les sociétés de services financiers.

En s’appuyant sur les images OCI (Open Container Initiative) de Linux, SEAL Systems n’a pas eu besoin d’apporter de modifications majeures à son environnement pour faire ses premiers pas avec IBM LinuxONE. Pour soutenir la transformation, l’équipe de SEAL Systems a pris part à des projets de logiciels open source pour s’assurer que la plateforme IBM Z était prise en charge par toutes les bibliothèques sur lesquelles reposaient ses solutions d’impression. « Nous avons récemment reconstruit notre application à partir de conteneurs Linux et cela a été payant », ajoute Thomas Tikwinski. « Nous avons pu réutiliser nos workflows et configurations existants, par exemple nos fichiers Docker Compose, pour orchestrer et lancer divers composants de notre application lors du déploiement de notre solution avec IBM Hyper Protect Virtual Servers. »

Basé sur IBM LinuxONE, IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC offre des capacités de confidential computing qui maximisent la sécurité des données grâce au chiffrement et à la protection des données en cours d’utilisation dans l’ensemble de la pile de solutions. En exécutant son application avec Hyper Protect Virtual Server, SEAL Systems peut assurer un isolement strict des workloads exécutés dans des environnements d’exécution fiables grâce à IBM Secure Execution for Linux, avec une sécurité matérielle pour les serveurs virtuels et les workloads conteneurisés. Les clés de chiffrement critiques pour la sécurité sont protégées par un module de sécurité matérielle et des enclaves d’exécution sécurisées dans un environnement Zero Trust.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC offre une sécurité complète de bout en bout avec des outils et des workflows conviviaux pour les développeurs. La solution couvre l’ensemble du processus de déploiement avec une approche DevSecOps, aidant SEAL Systems à créer, provisionner, gérer, maintenir et surveiller ses applications cloud natives basées sur des conteneurs.

Grâce à IBM Hyper Protect Secure Build, seuls le code et les images autorisés peuvent être déployés. Cela permet de sécuriser la chaîne d’approvisionnement logicielle et de se protéger contre les logiciels malveillants à l’aide de contrats chiffrés et de protocoles de preuve à divulgation nulle de connaissance. Les contrats chiffrés permettent de garantir l’intégrité des applications et, pendant les opérations, toute la mémoire utilisée par l’application est sécurisée par un chiffrement supplémentaire afin de garantir une confidentialité totale des données et des codes. Chaque composant s’intègre à la solution de gestion des clés de cloud hybride Hyper Protect Crypto Services, qui repose sur du matériel certifié FIPS 140-2 niveau 4, tirant parti d’un module de sécurité matérielle dédié. Cette conception de solution est basée sur le principe « keep your own key » (KYOK), de sorte que SEAL Systems dispose en permanence d’un contrôle exclusif des clés de chiffrement, ce qui renforce la protection des données et la sécurité de bout en bout.

« Le niveau de sécurité que nous pouvons atteindre avec une solution cloud en utilisant IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server pour VPC est impressionnant », déclare Thomas Tikwinski. « Nous pouvons fournir notre service cloud à nos clients en sachant que leurs données sont entièrement protégées tout au long du cycle de vie de l’application. La solution est conçue autour des principes du Zero Trust et nous aide à garantir l’intégrité des systèmes grâce à des technologies de chiffrement sophistiquées. »