Solutions de modernisation des applications mainframe

Point d’entrée : améliorer et étendre les applications

Pour rester compétitives dans un marché en constante mutation, les organisations peuvent miser sur l'optimisation et l'extension de leurs applications mainframe afin d'offrir de nouvelles valeurs et fonctionnalités. Cela implique de moderniser les applications existantes en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, en améliorant les performances et en intégrant des interfaces modernes comme le Web et le mobile. Les entreprises peuvent également étendre leurs applications en adoptant de nouvelles technologies, notamment les microservices, les API et les services cloud. Grâce à l'amélioration et à l'extension de ces applications, les entreprises sont en mesure de mieux répondre aux attentes de leur clientèle, de réagir rapidement aux demandes du marché et de créer de nouvelles sources de revenus, tout en exploitant la stabilité et la puissance de leur infrastructure mainframe existante.

IBM watsonx Code Assistant for Z vous aide à comprendre, restructurer et transformer les applications à l’aide d’une expérience cloud native assistée par l’IA. Utilisez-le pour :