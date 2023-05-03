Il n’y a pas de raison pour laquelle les pratiques DevOps devraient être réservées aux applications distribuées et au cloud. L'histoire de la transformation de State Farm, l'un des plus grands assureurs mutuels au monde, offre un excellent exemple d'agilité. Dans un secteur mature, l'avenir des assureurs reste très incertain. De nouvelles start-ups apparaissent chaque jour, stimulant la demande des clients pour des fonctionnalités telles que les devis en ligne et les applications mobiles de traitement des demandes d'indemnisation. L'équipe de développement de State Farm était en pleine transformation DevOps. Elle a développé une combinaison de ses propres outils d'automatisation et de test avec Jenkins CI/CD et Git pour la diffusion et le déploiement de nouvelles applications. Ces systèmes exploitent les données des serveurs centraux IBM Z , véritables bêtes de somme, dont certains fonctionnent sans interruption depuis 50 ans. Une fois que les changements apportés aux applications orientées client et aux services compatibles avec les API ont commencé à s'accélérer, un goulot d'étranglement a été détecté. Les services back-end ne pouvaient pas être modifiés avec suffisamment d'agilité pour suivre le rythme ; de plus, il y avait une pénurie de développeurs expérimentés de mainframe pour effectuer les changements. Grâce à l’environnement de développement et de débogage d’IBM® Developer for z/OS, qui s’intègre directement à Git pour le contrôle de versions et les check-ins, même les nouveaux membres de l’équipe de développement ont pu tirer parti et mettre à jour les applications mainframe sur IBM Z grâce à un workflow intuitif et familier. « Nos systèmes IBM Z offrent une base solide, sécurisée et fiable pour la croissance. Nous voulions soutenir les développeurs Z dans l’atteinte d’une plus grande efficacité et rapidité, mais aussi aider les nouvelles recrues à se sentir à l’aise sur la plateforme, afin que nous puissions tous travailler ensemble sur différentes plateformes pour livrer une innovation rapide », a déclaré Krupal Swami, directeur de la technologie et de l'architecture pour State Farm.