L’assureur mutualiste State Farm a pour objectif d’être le meilleur choix de ses clients en matière de produits et services fournis. Dans le passé, la réglementation du secteur lourd a permis d’uniformiser les règles du jeu concurrentielles. Plus récemment, la déréglementation a ouvert le marché à des concurrents numériques plus récents et plus agiles, augmentant les attentes des clients et mettant State Farm sous pression pour innover plus rapidement.

Mark Moncelle, architecte informatique chargé des tests chez State Farm, explique : « Nos clients attendent désormais le même niveau de fonctionnalité, d’accès et de capacité à atteindre leurs objectifs, qu’ils nous contactent en personne, en ligne ou via une application mobile. Lorsque nous développons de nouveaux outils en libre-service, notre délai de mise sur le marché dépend de pratiques de développement capables de s’adapter à des changements rapides. »

State Farm souhaitait tirer le maximum d’avantages concurrentiels de ses systèmes centraux existants fonctionnant sur des serveurs IBM Z, éprouvés et fiables depuis 50 ans, tout en devançant simultanément des concurrents plus petits et plus agiles. Bien que l’entreprise ait évolué vers DevOps sur d’autres plateformes, elle n’avait pas profité des nouvelles pratiques de développement pour ses systèmes d’entreprise.

Moncelle commente : « Vous pouvez être agile comme vous le souhaitez dans votre propre espace, mais si les équipes et les processus avec lesquels vous vous intégrez ne le sont pas, vous ne serez pas en mesure d’apporter des changements rapides. C’est la réalité d’une grande organisation : vous devez tout faire fonctionner plus rapidement, pas seulement votre produit. »

« Nos équipes distribuées ont pu accéder à des services disponibles en continu sur nos systèmes d’entreprise, mais lorsqu’elles avaient besoin d’apporter des modifications à ces services back-end, les cycles d’itération pourraient durer des semaines voire des mois. »

Pour normaliser les cycles de développement dans tous les systèmes d’entreprise, State Farm souhaitait introduire de nouveaux outils qui prendraient en charge une approche DevOps multiplateforme.

Krupal Swami, directrice de la technologie et de l’architecture pour State Farm, explique : « D’un point de vue stratégique, toutes les plateformes technologiques doivent être accessibles de la même manière pour aider l’entreprise à relever les défis auxquels elle est confrontée. La technologie ne doit pas faire obstacle aux objectifs commerciaux. »

Elle ajoute : « Nos systèmes IBM Z Systems offrent une base solide, sécurisée et fiable pour la croissance. Nous voulions aider les développeurs Z à gagner en efficacité et en rapidité, mais aussi aider les nouvelles recrues à se sentir à l’aise sur la plateforme, afin de pouvoir tous travailler ensemble sur toutes les plateformes pour innover rapidement. »