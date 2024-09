Accélérez les processus cryptographiques qui protègent et sécurisent vos données, tout en vous protégeant contre une grande variété d’attaques. Les HSM IBM 4770, 4769, 4768 et 4767 offrent des opérations cryptographiques à haut débit et ultra sécurisées pour les informations sensibles relatives aux entreprises et aux clients, avec le plus haut niveau de certification pour les dispositifs cryptographiques commerciaux.