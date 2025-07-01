À mesure que l’industrie se rapproche de la réalisation d’un ordinateur quantique pertinent sur le plan cryptographique, la sécurité des données (opérationnelles, personnelles et financières) deviendra plus critique que jamais. La protection de ces données contre ce nouveau vecteur de risque deviendra une priorité absolue pour de nombreuses entreprises.

Les algorithmes cryptographiques à clé publique définis par les normes actuelles, qui ont été développés et publiés dans les années 1970, reposent sur des problèmes mathématiques qui défient les ordinateurs classiques. Ces normes sectorielles sont encore utilisées pour certains systèmes de protection des données. Un ordinateur quantique pertinent sur le plan cryptographique pourrait bientôt enfreindre ces normes de cryptographie et compromettre les données sensibles.

Bien qu’une telle machine n’existe pas encore, les cybercriminels peuvent voler les données chiffrées, les stocker et attendre que les technologies de déchiffrement quantique évoluent. Cette stratégie de « récolter maintenant, déchiffrer plus tard » souligne la nécessité d’une cryptographie post-quantique, également appelée cryptographie quantique ou résistante à l’informatique quantique. Bien qu’il n’existe actuellement aucune attaque quantique pratique, certaines données stockées aujourd’hui peuvent rester sensibles pendant des décennies. À mesure que l’informatique quantique progresse, les risques liés aux méthodes de chiffrement traditionnelles augmentent.