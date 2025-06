Découvrez Integrated Facility for Linux : le processeur dédié aux workloads Linux sur IBM Z.

Protégez vos données avec jusqu’à 19 milliards de transactions entièrement chiffrées par jour et gérez la confidentialité des données.

Réduisez la latence de 4,7 fois et améliorez le débit avec l’hébergement des workloads Linux et d'autres charges de travail.

Collecte les données de conformité des logiciels et produits IBM sur IBM Z pour simplifier les audits et économiser du temps et des efforts.