Virtual Dev and Test for z/OS est une plateforme de développement et de test zSystems qui s’exécute sous Linux sur zSystems. ZVDT permet aux systèmes d’exploitation mainframe, middleware et autres logiciels de s’exécuter dans les environnements Linux sur zSystems. Cela permet un cycle de développement et de test Agile avec une infrastructure flexible et à la demande pour les premières phases de développement avec un contrôle total sur l’infrastructure utilisée.