Qu’est-ce que l’IA en périphérie du réseau ?

Grâce à l’edge computing, la prise de décision localisée élimine la nécessité de transmettre en permanence des données à un emplacement central et d’attendre qu’elles soient fournies pour faciliter l’automatisation de nos opérations métier. Néanmoins, il reste nécessaire de transmettre des données vers le cloud dans le but de réentraîner ces pipelines d’IA et de les déployer. Le déploiement de ce modèle sur de nombreux emplacements et une large gamme d’applications présente des défis spécifiques tels que la gravité des données, l’hétérogénéité, l’échelle et les contraintes sur les ressources. L’IA distribuée peut relever les défis auxquels l’IA en périphérie est confrontée en intégrant la collecte intelligente de données, en automatisant les cycles de vie des données et de l’IA, en adaptant et en surveillant les spokes et en optimisant les pipelines de données et d’IA.

L’intelligence artificielle distribuée (DAI) est chargée de distribuer, de coordonner et de prévoir les performances des tâches, des objectifs ou des décisions dans un environnement multi-agents. La DAI adapte les applications à un grand nombre de spokes et permet aux algorithmes d’IA de traiter de manière autonome de multiples systèmes, domaines et appareils en périphérie.