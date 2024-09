La blockchain est un grand livre partagé et non modifiable permet un échange immédiat, partagé et transparent de données chiffrées, qui sont communiquées simultanément à plusieurs parties prenantes lorsqu'elles lancent et exécutent des transactions. Un réseau blockchain peut suivre des commandes, des paiements, des comptes, la production et bien plus encore. Comme les membres autorisés se partagent une vue unique de la vérité, ils bénéficient de transactions plus fiables et plus sûres avec les autres entreprises, ainsi que d'une efficacité renforcée et de nouvelles opportunités.

Qu'est-ce que la blockchain ?

L'intelligence artificielle utilise les ordinateurs, les données et parfois les machines pour imiter les capacités de résolution de problèmes et de prise de décision de l'esprit humain. Elle englobe également les sous-domaines de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage en profondeur, qui utilisent des algorithmes d'IA entraînés sur des données pour faire des précisions ou des classifications, et qui deviennent plus intelligents au fil du temps. Les avantages de l'IA sont l'automatisation des tâches répétitives, une prise de décision optimisée et une meilleure expérience client.

Qu'est-ce que l'IA ?