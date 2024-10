Qu’est-ce que l’intelligence artificielle en médecine ?

Voici quelques exemples d’utilisation de l’IA :

L’IA dans la détection et le diagnostic des maladies

Contrairement aux humains, l’IA ne dort jamais. Des modèles de machine learning pourraient être utilisés pour surveiller les signes vitaux des patients recevant des soins critiques et alerter les cliniciens en cas d’augmentation de certains facteurs de risque. Alors que les dispositifs médicaux tels que les moniteurs cardiaques peuvent suivre les signes vitaux, l’IA peut collecter les données de ces appareils et rechercher des problèmes plus complexes, comme le sepsis. Un client IBM a développé un modèle d’IA prédictive destiné aux prématurés affichant une précision de 75 % pour la détection de formes graves de sepsis.

Traitement personnalisé des maladies

La médecine de précision pourrait être simplifiée grâce à l’assistance virtuelle de l’IA. Les modèles d’IA étant capables d’apprendre et de conserver des préférences, ils ont le potentiel de fournir des recommandations personnalisées en temps réel aux patients 24 h/24. Plutôt que de devoir répéter les informations à une nouvelle personne à chaque fois, un système de santé pourrait offrir aux patients un accès ininterrompu à un assistant virtuel alimenté par l’IA qui serait capable de répondre aux questions en fonction des antécédents médicaux, des préférences et des besoins personnels du patient.

L’IA dans l’imagerie médicale

L’IA joue déjà un rôle de premier plan dans l’imagerie médicale. Les recherches ont indiqué que l’IA alimentée par des réseaux neuronaux artificiels pouvait être tout aussi efficace que les radiologues humains pour détecter les signes de cancer du sein ainsi que d’autres problèmes. En plus d’aider les cliniciens à repérer les signes précoces de la maladie, l’IA peut également faciliter la gestion du nombre impressionnant d’images médicales que les cliniciens doivent suivre en détectant des éléments vitaux de l’historique d’un patient et en leur présentant les images pertinentes.

Efficacité des essais cliniques

Au cours d’essais cliniques, un certain temps est consacré à attribuer des codes médicaux aux résultats des patients et à mettre à jour les jeux de données pertinents. L’IA peut contribuer à accélérer ce processus en permettant une recherche plus rapide et plus intelligente des codes médicaux. Deux clients d’IBM Watson Health ont récemment constaté qu’avec l’IA, ils pouvaient réduire le nombre de recherches de codes médicaux de plus de 70 %.

Développement de médicaments accéléré

La découverte de médicaments est souvent l’une des étapes les plus longues et les plus coûteuses du développement de médicaments. L’IA pourrait permettre de réduire les coûts de développement de nouveaux médicaments de deux manières, principalement : en améliorant la conception des médicaments et en trouvant de nouvelles combinaisons de médicaments prometteuses. L’IA peut permettre au secteur des sciences de la vie de relever nombre de défis auxquels il est confronté en matière de big data.