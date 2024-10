Qu’est-ce que l’intégration SaaS ?

La connexion d’applications par le biais de méthodes telles que le développement personnalisé ou les intégrations point à point est laborieuse, peu flexible et coûteuse. Alors que les entreprises adoptent de plus en plus d’environnements hybrides et multicloud, ainsi qu’un nombre croissant d’applications SaaS, le besoin d’une stratégie d’intégration mieux adaptée à une telle complexité devient de plus en plus critique. Les solutions iPaaS sont conçues pour répondre à ce besoin et aider les organisations dans leur transformation numérique.

Une plateforme iPaaS est un hub centralisé qui normalise les flux de données entre les applications et rationalise les processus métier. Les solutions iPaaS offrent généralement une suite de modèles et de connecteurs prédéfinis qui réduisent la complexité et le temps nécessaires à la connexion des applications et des systèmes. Les plateformes iPaaS proposent également des outils low-code et no-code sous la forme d’interfaces visuelles intuitives et de modules par glisser-déposer qui permettent aux utilisateurs non techniques de créer et de gérer des intégrations.

Les solutions iPaaS peuvent être utilisées pour automatiser des tâches telles que la synchronisation des commandes et des stocks entre les plateformes de commerce électronique et les CRM, et pour connecter de multiples flux de données aux logiciels ERP. En outre, une solution iPaaS peut déclencher des actions automatisées, telles que l’envoi d’une facture lors de l’approbation d’un projet, l’envoi de techniciens ou l’assistance aux clients concernés lors d’interruptions de service.

Les plateformes iPaaS peuvent également répondre aux exigences d’intégration critiques telles que la reconnaissance et la gouvernance des données, éliminant ainsi la nécessité pour les entreprises de développer ces capacités en interne. Résultat : une entreprise plus connectée et mieux positionnée pour profiter des processus métier automatisés. Avec les solutions iPaaS, les organisations n’ont pas besoin de créer leurs propres intégrations. Cependant, une expertise technique est toujours nécessaire pour résoudre les problèmes liés aux plateformes iPaaS.