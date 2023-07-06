Balises
Analyses

7 exemples de pipelines de données : ETL, science des données, e-commerce et plus encore

Employée tenant une tablette dans une aciérie

 

Les pipelines de données sont une série d’étapes de traitement de données qui permettent le flux et la transformation des données brutes en informations précieuses pour les entreprises. Ces pipelines jouent un rôle crucial dans le monde de l’ingénierie des données, car ils aident les entreprises à collecter, nettoyer, intégrer et analyser de grandes quantités d’informations provenant de diverses sources. L’automatisation des processus d’ingénierie des données peut garantir la fourniture fiable et efficace d’informations de qualité pour faciliter la prise de décision.

Dans cet article :

 

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Principaux types de pipelines de données

Il existe différents types de pipelines de données pour répondre à divers besoins et objectifs. Voici quelques-uns des principaux types :

Pipelines de traitement par lots

Les pipelines de traitement par lots traitent de grandes quantités de données en les regroupant en lots. Ces pipelines fonctionnent généralement selon un planning ou sont déclenchés manuellement, ce qui fait qu’ils sont adaptés aux tâches ne nécessitant pas d’analyse en temps réel. Le traitement par lots est souvent utilisé dans les situations où des données historiques doivent être traitées périodiquement ou lorsque des opérations coûteuses en termes de calcul sont impliquées.

Pipelines de traitement en temps réel

Contrairement au traitement par lots, les pipelines de traitement en temps réel traitent les données entrantes dès leur arrivée. Cette approche permet aux entreprises d’obtenir des informations instantanées de leurs sources de données et de réagir rapidement aux conditions changeantes ou aux tendances émergentes. Le traitement en temps réel est important pour des applications telles que la détection des fraudes, la surveillance des réseaux sociaux et l’analytique IdO.

Pipelines de diffusion en continu de données

Les pipelines de diffusion en continu de données, également appelés « architectures orientées événements », traitent en permanence les événements générés par diverses sources telles que les capteurs ou les interactions des utilisateurs au sein d’une application. Les processeurs de flux traitent et analysent ces événements, puis les stockent dans des bases de données ou les envoient en aval pour une analyse plus approfondie.

Pipelines d’intégration de données

Les pipelines d’intégration de données permettent de faire fusionner les données provenant de plusieurs sources en une seule vue unifiée. Ces pipelines impliquent souvent des processus d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) qui nettoient, enrichissent ou modifient les données brutes avant de les stocker dans un référentiel centralisé, par exemple un entrepôt de données ou un data lake. Les pipelines d’intégration de données sont essentiels pour gérer les systèmes disparates qui génèrent des formats ou des structures incompatibles.

 

AI Academy

La gestion des données est-elle le secret de l’IA générative ?

Découvrez pourquoi des données de haute qualité sont essentielles pour une utilisation réussie de l’IA générative.
Accéder à l’épisode

7 cas d’utilisation et exemples de pipelines de données

Passons en revue quelques scénarios courants dans lesquels les pipelines de données peuvent être appliqués.

1. Processus ETL (extraction, transformation et chargement)

Un processus ETL est un type de pipeline de données qui extrait des informations brutes des systèmes sources (tels que des bases de données ou des API), les transforme selon des exigences spécifiques (par exemple, en agrégeant des valeurs ou en convertissant des formats) puis charge le résultat transformé dans un autre système tel qu’un entrepôt ou une base de données pour une analyse plus approfondie. Les processus ETL permettent aux entreprises de stocker leurs enregistrements historiques de manière organisée tout en les rendant facilement accessibles pour des informations ultérieures.

2. Entreposage et analyse des données

Pour soutenir une prise de décision efficace au sein d’une entreprise, il faut stocker de grands volumes d’informations transactionnelles historiques et en temps réel dans des entrepôts de données. Ces référentiels font office de hubs centraux où les analystes peuvent rapidement interroger de grandes quantités d’informations agrégées sans affecter les performances des systèmes opérationnels. Les pipelines de données sont chargés d’ingérer, de nettoyer et de transformer les données provenant de différentes sources vers ces entrepôts tout en préservant la qualité des données.

3. Science des données et machine learning

Les data scientists dépendent fortement de jeux de données de qualité pour entraîner leurs modèles de machine learning. Ces jeux de données nécessitent souvent un prétraitement approfondi, qui comprend l’extraction de caractéristiques, la normalisation, l’encodage de variables catégorielles et d’autres tâches. Les pipelines de données jouent un rôle essentiel dans l’automatisation de ces tâches, permettant aux praticiens de machine learning de se concentrer sur le développement de modèles plutôt que sur le traitement des informations brutes.

4. Moteur de recommandation e-commerce

De nombreuses entreprises de commerce électronique utilisent des moteurs de recommandation pour suggérer des produits ou des services susceptibles d’intéresser les clients en fonction de leur historique de navigation, de leur historique d’achat et d’autres facteurs. Pour ce faire, ils ont besoin d’un pipeline de données robuste capable d’ingérer les journaux d’activité des utilisateurs, les informations du catalogue de produits, les profils des clients, etc. Le pipeline traite ces données brutes et les ingère dans des systèmes de machine learning, tels que le filtrage collaboratif ou le filtrage basé sur le contenu, afin de générer des recommandations personnalisées pour chaque utilisateur.

5. Analyse des sentiments sur les réseaux sociaux

Une agence de marketing peut utiliser des techniques d’analyse des sentiments sur des plateformes de réseau social comme X ou Facebook pour mesurer l’opinion publique concernant des marques ou des produits spécifiques. Un pipeline de données efficace est nécessaire pour collecter les tweets ou les publications mentionnant les mots clés cibles (par exemple, les noms de marque), prétraiter le texte (suppression des mots vides, racinisation), effectuer une classification des sentiments à l’aide de modèles de traitement automatique du langage naturel tels que LSTM ou BERT, puis agréger les résultats en informations exploitables pour les décideurs.

6. Détection des fraudes dans les transactions financières

Les banques et les institutions financières s’appuient souvent sur des systèmes analytiques avancés alimentés par des pipelines de données complexes pour détecter les activités frauduleuses dans les jeux de données transactionnels. Ces pipelines impliquent généralement l’ingestion d’enregistrements de transactions en temps réel et de modèles de fraude historiques, le nettoyage des entrées bruitées ou incomplètes, l’extraction de caractéristiques pertinentes telles que le montant, le lieu ou l’heure des transactions, l’entraînement de modèles de machine learning supervisés comme des arbres de décision, des machines à vecteurs de support ou des réseaux de neurones pour détecter les fraudes potentielles, et le déclenchement d’alertes en cas de transactions suspectes.

7. Traitement des données IdO

Les appareils IdO génèrent de grandes quantités de données qui doivent être traitées rapidement. Par exemple, un projet de ville intelligente peut recueillir des données à partir de capteurs surveillant les tendances de circulation, les niveaux de qualité de l’air et les taux de consommation d’énergie de la ville. Un pipeline de données évolutif et efficace est essentiel pour ingérer ces données en flux à grande vitesse, les prétraiter en filtrant les informations non pertinentes ou en agrégeant les relevés de capteurs sur des intervalles de temps, appliquer des algorithmes analytiques tels que la détection d’anomalies ou la modélisation prédictive sur le jeu de données prétraité, et enfin visualiser les données afin de fournir des informations aux responsables de la ville.

Contenu connexe : lisez notre guide sur l’ observabilité des pipelines de données

Découvrez comment IBM Databand assure la surveillance des pipelines de données pour détecter rapidement les incidents, tels que les tâches ou les exécutions ayant échoué, afin de pouvoir gérer la croissance des pipelines. Si vous êtes prêt à aller plus loin, réservez une démo dès aujourd’hui.

Auteur

Joseph Arnold

Ressources

Gestion des données pour une IA et des analyses à l’échelle

Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
La différence par les données

Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Favoriser l’adoption de l’IA avec des données prêtes pour l’IA

Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Le data lakehouse hybride et ouvert pour l'IA

Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Publications d’IBM Research sur la gestion des données

Découvrez comment IBM Research est régulièrement intégré aux nouvelles fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Data.
Gartner predicts 2024: How AI will impact analytics users

Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Solutions connexes
IBM StreamSets

Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.

 Découvrir StreamSets
IBM watsonx.data

watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement des analyses et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.

 Découvrir watsonx.data
Services de conseil pour les données et les analyses

Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.

 Découvrir les services d’analytique
Passez à l’étape suivante

Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.

 Découvrir les solutions de gestion des données Découvrir watsonx.data