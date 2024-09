Ce qui est inclus

Surveillance centralisée des pipelines Que vos pipelines soient exécutés une seule fois ou 100 fois par jour, la surveillance centralisée des pipelines de données permet de visualiser facilement l’ensemble des pipelines et des exécutions dans une vue unique. Organisez vos exécutions en fonction de différentes dimensions et sachez instantanément si l’une d’entre elles est assortie d’une alerte critique.

Historique de la performance des pipelines Corriger des pipelines incohérents est un vrai défi lorsque l’on n’a aucun recul sur eux. Suivez et analysez l’historique complet des défaillances et des dépendances de vos pipelines afin de bénéficier d’un contexte complet pour assurer leur cohérence.