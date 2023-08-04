Le DNSSEC utilise la cryptographie à clé publique pour « signer » ou authentifier numériquement les requêtes DNS. Lorsque le protocole DNSSEC est activé sur un enregistrement de zone, l’appareil destinataire peut comparer les informations qu’il reçoit aux informations d’origine envoyées par le serveur faisant autorité. Cela est rendu possible par une signature numérique qui utilise des clés publiques pour authentifier les données.

Dans le DNSSEC, les clés d’authentification sont protégées par la cryptographie, mais les données elles-mêmes ne sont pas protégées. Il est toujours possible d’intercepter et de lire le trafic protégé par le DNSSEC. Si les données sont altérées à un moment donné au cours de leur acheminement et transmises à leur destination, le serveur destinataire sera en mesure de détecter une anomalie, car les clés publiques ne correspondront pas.

Le chiffrement, quant à lui, utilise la cryptographie pour encoder les données elles-mêmes. Le chiffrement garantit la confidentialité en changeant ce qu’un pirate verrait s’il interceptait une requête quelque part le long du parcours de données. Elle rend ces données inintelligibles à moins que le pirate ne puisse déchiffrer le signal à l'aide d'une clé de chiffrement. Comme cette clé n’est pas partagée publiquement, le chiffrement protège les données contre toute manipulation.