Maintenir de façon permanente vos sites Web et applications en ligne nécessite non seulement des services réseau résilients, mais aussi des couches redondantes pour faire face aux imprévus. La mise en œuvre d’une architecture DNS primaire/secondaire traditionnelle peut être trop complexe et poser des problèmes de gestion.

Le DNS dédié vous permet de rester opérationnel avec une infrastructure secondaire native de résolution du DNS, assurant ainsi la continuité des opérations. Ce système d'hébergement à locataire unique est complètement distinct de votre instance principale, mais géré à partir du même plan de contrôle. Avec cette configuration, vous n’avez pas à passer constamment d’un système à l’autre ni à augmenter les frais généraux de gestion, comme c’est le cas avec deux fournisseurs DNS. De plus, le DNS dédié offre les mêmes fonctionnalités que le DNS géré : toutes vos capacités de direction du trafic, d’équilibrage de charge et de sécurité sont préconfigurées et opérationnelles lorsque vous en avez besoin.