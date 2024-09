IBM Verify est une solution modernisée et modulaire qui offre un contexte approfondi et alimenté par l’IA pour la gestion des identités et des accès (IAM) des consommateurs et du personnel. Grâce à une approche fluide, cloud native et SaaS (Software as a service) s’appuyant sur le cloud, elle protège les utilisateurs et les applications, à la fois au sein et en dehors de l’entreprise. Pour les applications existantes sur site, la version Verify Access offre une transition en douceur vers le cloud, afin que vous puissiez effectuer la transition à votre propre rythme.