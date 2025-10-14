Avec l’essor de l’IA, une stratégie de données claire et exploitable n’a jamais été aussi importante.

La nuance est nécessaire ; chaque cas d’utilisation de l’IA a ses propres besoins en matière de données. Pour tirer le meilleur parti de l’IA générative, par exemple, il faut que les données non structurées soient bien gérées.

Quel que soit votre objectif, une stratégie de données réussie commence par l’analyse de votre environnement de données : vos actifs, votre infrastructure de données et l’utilisation des données de l’entreprise. Vous devrez également inculquer une culture de maîtrise des données, de démocratisation des données et de savoir-faire en matière d’IA qui responsabilise les équipes de votre entreprise.

Le framework suivant (en six parties) vous aidera à concevoir une stratégie de données pour développer une IA qui s’adapte à l’ensemble de votre activité et vous aide à atteindre vos objectifs métier.