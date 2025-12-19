Toute organisation a besoin de résoudre des problèmes. Je parle d’opérateurs indépendants, qui sont mécontents du type de prise de main qui frappe les entreprises inefficaces et qui sont suffisamment confiants pour lire entre les lignes. Lorsqu’un logiciel fait preuve de ce type d’intelligence, on dit qu’il « fonctionne ». Quand il s’agit d’un(e) employé(e), nous disons : « Il ou elle comprend vite ».

Il y a ensuite l’autre extrémité du spectre, caractérisée par des reports, des retards et de l’indécision. Souvent à la traîne ou agissant sur la base d’informations obsolètes, ces personnes bruyantes paralysent tout et suscitent régulièrement des réactions, notamment la phrase souvent entendue : « Je vais le faire moi-même ».

Des millions d’agents IA, et vous le savez sans doute si vous lisez ce blog, seront construits et déployés dans les années à venir. Selon l’IBM Institute for Business Value, 70 % des cadres interrogés déclarent que l’IA agentique est essentielle à leur stratégie future. La question est de savoir quel type d’agents vous allez libérer : ceux qui résolvent les problèmes ou ceux qui en créent ?

La différence entre les deux se résume à un ennemi bien connu : les silos. On serait tenté de verser dans l’optimisme lors de la partie inaugurale, lorsque les conditions sont idéales, mais lorsqu’il est temps de réaliser un déploiement à l’échelle de l’entreprise, les complexités des grandes entreprises ralentissent la progression. Les workflows complexes, la gouvernance en patchwork et l’accès incohérent aux données transforment chaque agent en un problème de maintenance ponctuel. Ce qui était censé stimuler la productivité devient une perte de productivité majeure. On pourrait parler de l’ironie de l’IA.

Pour évoluer, les organisations doivent orchestrer tous leurs agents de manière holistique, en créant une liste de collaborateurs IA gouvernés de manière cohérente qui s’intègrent facilement aux outils existants. Lorsque l’orchestration fonctionne, les processus s’alignent, les silos se dissolvent et le potentiel de l’IA se transforme en résultats réels. Pourtant, l’orchestration seule ne permettra pas de gagner la course à l’IA. Les données constituent le facteur de différenciation. C’est la force qui permet à vos agents, à tous, et pas seulement aux cas de test POC, de maîtriser votre activité et de faire preuve de suffisamment de confiance pour agir de manière autonome.

Après tout, les données génériques conduisent à une IA générique qui parle de la même manière que vos concurrents. Ou pire encore, des données mal gérées peuvent transformer l’IA en une faille qui propage les erreurs plus rapidement et plus profondément que n’importe quel être humain.

Il aura fallu trop de temps pour reconnaître l’importance de la préparation des données pour l’IA, une négligence qui a entraîné un retour sur investissement indéterminé et qui se traduit par une multitude de statistiques démontrant que la plupart des organisations en sont encore au stade pilote. En effet, seulement 5 % des entreprises interrogées ont intégré des outils d’IA dans leurs workflows à l’échelle, selon un rapport du MIT.